Фьюрі анонсировал возвращение в 2026-м: «Монарх должен вернуть свой трон»
Британец намекнул на камбэк после двух поражений
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) разместил в соцсетях эмоциональный пост о своем возвращении.
«Монарх должен снова вернуть себе корону. Передо мной — долгий и одинокий путь, который способен пройти только я. Но после изнурительных битв на горизонте возникает бессмертие.
Боги сходятся в поединке против воина, который стоит один против всех. Когда-то, более двух тысяч лет назад, победу в великой битве одержал человек по имени Иисус. Во славу его святого имени я продолжаю свой путь в 2026 году».
37-летний британец объявил о завершении карьеры в январе после двух поражений от Александра Усика.
