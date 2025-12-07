Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) разместил в соцсетях эмоциональный пост о своем возвращении.

«Монарх должен снова вернуть себе корону. Передо мной — долгий и одинокий путь, который способен пройти только я. Но после изнурительных битв на горизонте возникает бессмертие.

Боги сходятся в поединке против воина, который стоит один против всех. Когда-то, более двух тысяч лет назад, победу в великой битве одержал человек по имени Иисус. Во славу его святого имени я продолжаю свой путь в 2026 году».