Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) в Instagram прокомментировал анонсированный поединок Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) против Дерека Чисоры (36-13, 23 КО).

Фьюри заявил, что только что увидел новость о поединке Чисоры и Уайлдера и считает его отличным боем. Он напомнил, что сражался с каждым из них по три раза. Тайсон на этот раз поставил на своего друга.

«Считаю, что это очень хороший бой. И в этой паре я ставлю на своего друга — «Дель Боя» Дерека «Войну» Чисору. Моя ставка — досрочная победа. Давай, Дерек! Вперед! It’s coming home!

На кону также должен быть пояс. Поэтому обращаюсь к санкционирующим организациям: перед вами два легендарных бойца — чемпион мира из США с десятью защитами титула и настоящий «военачальник» из Соединенного Королевства. Дерек Чисора дрался со всеми, никогда ни от кого не убегал и был бы топовым супертяжем в любую эпоху.

Погнали! Поставьте пояс на кон, ребята. Давайте! Это бой 50 на 50»