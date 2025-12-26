Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) в интервью DAZN Fightclub рассказал, каким видит нынешний путь Александра Усика (24-0, 15 KO):

На вершине, где сейчас находится Усик, ты хочешь самых крупных поединков за самые большие деньги. Ты хочешь получить мешок денег и уйти. Тебе не нужны самые сложные поединки за бесценок, не так ли?

Кабайел — тяжелый соперник для любого. И на данный момент этот бой (Усик – Кабайел) не имеет никакого смысла с коммерческой точки зрения для Александра.