Фьюрі о Усике: «Ты хочешь самые большие бои за самые большие деньги – тебе не нужны самые сложные соперники»
Тайсон на 100 % уверен, что Кабайел не получит бой с украинцем
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) в интервью DAZN Fightclub рассказал, каким видит нынешний путь Александра Усика (24-0, 15 KO):
На вершине, где сейчас находится Усик, ты хочешь самых крупных поединков за самые большие деньги. Ты хочешь получить мешок денег и уйти. Тебе не нужны самые сложные поединки за бесценок, не так ли?
Кабайел — тяжелый соперник для любого. И на данный момент этот бой (Усик – Кабайел) не имеет никакого смысла с коммерческой точки зрения для Александра.
