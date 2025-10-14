Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в тяжелом дивизионе британца Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), для iFL TV поделился мыслями о будущем своего клиента.

«Если он все же выйдет в ринг в этом году, то это будет просто разминочный бой, так как вернуться после полуторагодичного перерыва сразу в серьезное противостояние – не всегда просто.

В этом году дело не в деньгах. Речь идет о том, чтобы выйти на ринг и ударить кого-то в челюсть. Затем снова вернуться в лагерь, подготовиться к следующему поединку и встретиться с Тайсоном Фьюри.

Так что вероятность того, что он будет драться в этом году, составляет 50 на 50. Но если и будет драться, то только как часть андеркарда, а не в главном бою вечера».