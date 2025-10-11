Британский промоутер Эдди Хирн для ESPN рассказал о возможном поединке бывших чемпионов мира в супертяжелом дивизионе британцев Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO).

«Я никогда не слышал, чтобы он говорил о ком-то так, как о Тайсоне Фьюри – не просто о желании выйти с ним на ринг, а о том, что он его нокаутирует.

Раньше он так не высказывался. Он действительно хочет этого боя, действительно хочет его победить. Но в то же время он смотрит на ситуацию в дивизионе, которая немного изменится из-за распределения поясов, и на то, чтобы оставаться активным.

Когда мы будем биться с Фьюри или кем-то другим в большом поединке 2026-го, мы хотим набрать импульс – и это отличная новость для болельщиков, ведь он хочет драться, хочет быть активным. Когда я сказал ему, что, наверное, у него осталось еще около 18 месяцев, он ответил: «Почему ты вообще ставишь мне временные рамки?»

На прошлой неделе я был в Эр-Рияде с Его Высокопреосвященством, и у него есть план для Эй-Джея, который, как понятно, включает бой с Тайсоном Фьюри.

Если честно, я думаю, что Турки аль аш-Шейх – вероятно, единственный человек, который реально может организовать этот поединок, потому что оба боксера захотят огромные гонорары, а Турки имеет репутацию человека, который делает самые большие бои в мире.

А самый большой бой в мире – это Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри, без каких-либо сомнений.

Мы готовы. И одна из лучших сторон Турки – это то, что он заключает сделки отдельно с каждой стороной. Ты договариваешься с ним, а потом он уже решает вопросы с другой стороной».