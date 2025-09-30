Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом дивизионе британца Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), назвал возможных соперников своего клиента.

Цитирует Хирна talksport.com.

«Это имя (Тони Йока) постоянно появляется, я не знаю, откуда оно взялось, но если говорить о пуле из 10 боксеров, да, он там есть.

Первый бой после возвращения точно не будет против Тайсона Фьюри, Александра Усика, Даниэля Дюбуа, Джозефа Паркера или Мозеса Итаума.

Это будет настоящий поединок, но не против кого-то из топ-5. Возможно, даже не против кого-то из топ-7 или 8.

Баколе? Я бы сказал да. Это нелегкий бой. Есть еще Аджагба, нигериец, тоже отличный вариант.

Мартин Баколе – забудьте про все шутки о нем и о том, что он выходил на ринг с лишним весом, это тяжелый бой, он хороший боец.

Нужно только спросить себя: после 15 месяцев вне ринга – правильный ли это соперник для возвращения? Возможно, [да]».