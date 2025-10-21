Известный британский промоутер Эдди Хирн для The Ring сообщил, что Matchroom Boxing в этом году организует вечер бокса в Гане.

«20 декабря мы проведем шоу в Гане. Конечно, это не будет шоу Эй Джея, но всё равно это будет хорошее шоу.

Идея заключается в том, что это, вероятно, прелюдия к шоу Эй Джея там, но это не является частью нашего первоначального соглашения. Мы просто можем ознакомиться с ситуацией с помощью этого шоу.

Фрэнк Смит поехал туда, чтобы осмотреть место, и был впечатлён тем, что увидел. Эта сделка заключена с теми же людьми.

Сейчас мы работаем над тем, какие бойцы выступят на турнире. Будут бойцы с ганским корнями, а также некоторые из наших бойцов. Затем мы планируем вернуться туда с Эй Джеем в феврале».