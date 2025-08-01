Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, над организацией каких поединков он сейчас работает.

Цитирует Хирна boxingscene.com.

«Да, мы ведем переговоры с PBC [о бое Каллум Смит – Моррель]. Так же, как и о поединке Субриэль Матиас – Далтон Смит, мы уже завершаем финальные детали.

Каллум Смит готов сразиться с Давидом Моррелем. Очевидно, что он хотел бы, чтобы это был бой за титул чемпиона, а не за временный титул. Но это отличный бой. Сейчас мы ведем переговоры об этом поединке с PBC и [Турки Аль аш-Шейхом] и надеемся закрыть сделку по бою Каллум Смит – Давид Моррель и окончательно утвердить поединок Субриеэля Матиаса против Далтона Смита в ближайшее время».