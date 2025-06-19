Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями о бое мексиканского временного чемпиона WBC в легком дивизионе Уильяма Сепеды (33-0, 27 KO) против обладателя титула WBC в этом весе американца Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО).

Цитирует Хирна boxingnews24.com.

«Из-за стиля боя, думаю, он нанесет много ударов по Вильяму Сепеде. У него уже была проверка, и с руками все в порядке. Но в поединке, где ты наносишь много мощных ударов против агрессивного соперника, могут возникнуть проблемы с руками.

Я уверен, что после этого боя руки у него будут повреждены. Но главное – не показывать этого. Нужно просто найти способ пройти через все это. Мы не считаем это проблемой. В сознании Шакура – победа любой ценой, что бы ни пришлось сделать. Он нанесет очень много ударов по Сепеде. Он может дожать и завершить бой досрочно, даже против такого сильного бойца».