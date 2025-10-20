Гирн спрогнозировал, в каком раунде завершится бой Паркер – Вордли
Президент Matchroom Boxing поверив в одного из них
около 2 часов назад
Паркер и Вордли / Фото - BBC
Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans поделился своими ожиданиями от поединка временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) против обладателя временного титула WBA Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO).
Хирн предсказывает, что Паркер сможет одержать досрочную победу во второй половине боя.
«Я думаю, что Паркер победит досрочно в промежутке между восьмым и десятым раундом. Но Фабио – хороший и очень опасный боец. Я желаю им обоим удачи. Они – замечательные парни».
Напомним, что поединок Паркер – Вордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.