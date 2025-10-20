Владимир Кириченко

Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans поделился своими ожиданиями от поединка временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) против обладателя временного титула WBA Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO).

Хирн предсказывает, что Паркер сможет одержать досрочную победу во второй половине боя.

«Я думаю, что Паркер победит досрочно в промежутке между восьмым и десятым раундом. Но Фабио – хороший и очень опасный боец. Я желаю им обоим удачи. Они – замечательные парни».

Напомним, что поединок Паркер – Вордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.