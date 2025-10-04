Денис Седашов

Легендарный американский боксер Бернард Хопкинс, который встречался на ринге с Оскаром Де Ла Хойей и Роем Джонсом-младшим, признался, что самым сложным соперником для него был Антуан Экoлс. Слова приводит Ring Magazine.

Антуан Эколс. Он бил, как дубина — не быстро, но очень мощно. Еще могу вспомнить Феликса Тринидада, но и только. Ковалев тоже был сильным панчером, однако я бы выбрал именно Эколса — он мог сломать кого угодно. Бернард Хопкинс

Хопкинс дважды бился с Экoлсом в 1999-2000 годах и оба раза победил, успешно защитив титул чемпиона мира IBF в среднем весе.

Майк Тайсон назвал боксера, с которым бы побоялся биться.