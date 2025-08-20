Олег Гончар

Международная боксерская федерация (IBF) обязала чемпиона в тяжелом весе Джея Опетаю (28-0, 22 КО) провести обязательную защиту титула против претендента Хусейна Джинкары (23-0, 19 КО), сообщает Boxing Scene.

Если команды боксеров за отведенный период не договорятся о условиях боя, состоятся промоутерские торги.

Ранее бой между Опетаей и Джинкарой планировался на 8 января 2025 года в Голд-Косте (Австралия), но Джинкара снялся из-за травмы за месяц до поединка. Вместо этого Опетая нокаутировал Дэвида Нику в четвертом раунде.

Последний бой Опетаи состоялся в июне 2025 года, где он нокаутировал Клаудио Скео в пятом раунде. 40-летний Джинкара в апреле победил Хуана Диаса техническим нокаутом.

Напомним, Опетаю назвали единственным боксером, который может победить Александра Усика.

Также ранее Усик высказался о перспективах в хевивейте Опетаи.