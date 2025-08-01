Олег Гончар

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) прокомментировал Украинская федерация бокса победу абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше.

Усик во втором поединке победил нокаутом в пятом раунде.

По словам Шевадзуцкого, Дюбуа пошел в силовую атаку, но Усик прочел его действия и после ошибки нанес классический удар.

Это высокий уровень, который заставил мир снова говорить о Украине. Игорь Шевадзуцкий

Шевадуцкий назвал Усика уникальным спортсменом, который рождается раз в сто лет.

Он рождается раз в сто лет, как Мохаммед Али или Фрейзер. У него Божья метка, а его подготовка — энциклопедия для тренеров Игорь Шевадзуцкий

Напомним, Шевадзуцкий попросил бой с украинцем Новицким, которого он хочет победить.