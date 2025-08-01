Игорь Шевадзуцкий: «Усик — это боксер уровня Мохаммеда Али»
Украинский тяжеловес разобрал победу Усика над Дюбуа
около 2 часов назад
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) прокомментировал Украинская федерация бокса победу абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше.
Усик во втором поединке победил нокаутом в пятом раунде.
По словам Шевадзуцкого, Дюбуа пошел в силовую атаку, но Усик прочел его действия и после ошибки нанес классический удар.
Это высокий уровень, который заставил мир снова говорить о Украине.
Шевадуцкий назвал Усика уникальным спортсменом, который рождается раз в сто лет.
Он рождается раз в сто лет, как Мохаммед Али или Фрейзер. У него Божья метка, а его подготовка — энциклопедия для тренеров
Напомним, Шевадзуцкий попросил бой с украинцем Новицким, которого он хочет победить.