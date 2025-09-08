Олег Гончар

Украинский боксер Павел Илюша (75 кг) одержал сенсационную победу над казахстанцем Сабиржаном Аккаликовым в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Ливерпуле под эгидой World Boxing.

Поединок завершился раздельным решением судей в пользу украинца — 3:2. Илюша продемонстрировал отличную технику и выносливость, что позволило ему одолеть сильного соперника и пробиться в четвертьфинал турнира.

Напомним, ранее Абдураимов проиграл в 1/8 финала ЧМ-2025.