Денис Седашов

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайель (26-0, 18 КО) проведет свой следующий бой против олимпийского чемпиона-2016 француза Тони Йоки (14-3, 11 КО).

По информации, француз уже подписал контракт на бой с немецким боксером. Поединок запланирован на 10 января в Оберхаузене (Германия).

🇫🇷Tony Yoka has signed a contract for an Agit Kabayel fight on January 10th



Однако официального подтверждения от сторон пока нет.

Кабайель назвал себя самым опасным соперником для Усика.