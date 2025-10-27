Кабайель будет биться с Тони Йокой в Германии
Бой состоится 10 января 2026 года
14 минут назад
Фото: Getty Images
Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайель (26-0, 18 КО) проведет свой следующий бой против олимпийского чемпиона-2016 француза Тони Йоки (14-3, 11 КО).
По информации, француз уже подписал контракт на бой с немецким боксером. Поединок запланирован на 10 января в Оберхаузене (Германия).
Однако официального подтверждения от сторон пока нет.
Кабайель назвал себя самым опасным соперником для Усика.
