Временный чемпион WBC Агит Кабайел (26-0, 18 KO) назвал лучших бойцов супертяжелого веса, за исключением себя и Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова немца приводит fightnews.info:

Я не буду называть себя. Я ненавижу говорить, что я лучший. Я назову других бойцов, хорошо? Как по мне, первый – Джозеф Паркер. Я поставлю его на первое место.

На мой взгляд, второй номер – Дэниел Дюбуа. Третий номер – Фабио Вордли, четвертый – Лоуренс Околи, а пятый – Филип Хргович.

Мозес Итаума? Он тоже отличный боец. Я уважаю его, но он молод. У него есть время. Он дрался с Диллианом Уайтом, это был самый большой бой в его карьере. Но в будущем Итаума может сражаться и подниматься выше. Ему 20 лет, он молод. Возможно, через 1-2 года я скажу, что он в топ-5 или даже номер один. Посмотрим, что случится в будущем.