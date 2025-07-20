Олег Гончар

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Отличное выступление от Усика. Я предупреждал, что Дюбуа будет оказывать давление в первых 5–6 раундах, но Усик — это другой уровень. Его боксерский интеллект, техника и стиль непревзойденны. Он постоянно контролировал бой, и я еще после первого раунда сказал, что Усик закончит бой до шестого раунда. Так и произошло", — отметил Кабайел. Агіт Кабаєл

На вопрос, что еще Усику доказывать, ведь он победил всех топ-соперников, Кабайел ответил, что фанаты ждут новых вызовов. Агит считает, что именно когда они скажут, что готовы к большому бою, то Александр его проведет.

Я сам среди этих фанатов, но мне нужна большая поддержка для такого поединка. Агіт Кабайел

Что касается Дюбуа, которому всего 27 лет, Кабайел выразил оптимизм, так как считает, что для британца все двери еще открыты.

Напомним, Усик одержал победу нокаутом в 5-м раунде.