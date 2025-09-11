Владимир Кириченко

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Агит Кабайель (26-0, 18 KO) для The Ring проведет следующий поединок на родине в Германии.

«Мы анонсируем бой в Германии в ближайшие несколько недель. Я пообещал Кабайелу, что он сможет сразиться в родной стране, и это произойдет. Он возглавит вечер бокса в Германии против бойца из топ-10».

По данным источника, главным кандидатом на бой с Кабайелем является непобежденный 41-летний албанец Нельсон Хиса (23-0, 21 KO).

В настоящее время он занимает седьмое место в рейтинге WBA и девятое в рейтинге WBO. При этом Хиса, как и Кабайель, находится на контракте у промоутерской компании Уоррена Queensberry.

Ранее британский проспект Мозес Итаума заявил, что хочет сразиться с Кабайелем.