Владимир Кириченко

Временный чемпион мира по версии WBC в тяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (26-0, 18 КО) проведет следующий бой 10 января следующего года. Об этом сообщает Bild.

Поединок пройдет в немецком Оберхаузене на арене имени Рудольфа Вебера, которая вмещает 13 тысяч зрителей. Это будет самый большой бой в Германии после поединка Владимира Кличко против Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.

Телевизионные права на бой Кабайела получил DAZN. Имя соперника пока неизвестно, но это будет кто-то из топ-10 боксеров WBA, WBC, WBO или IBF.

Отметим, если Агит победит соперника, он может получить бой на стадионе против Даниэля Дюбуа или Энтони Джошуа.

В последний раз Кабайел выходил в ринг в январе этого года, когда нокаутировал Чжана Чжилея в 6-м раунде.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на бой с Кабайелом является непобежденный 41-летний албанец Нельсон Хиса.