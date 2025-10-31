Временный чемпион WBC Агит Кабайел (26-0, 18 KO) признался, что хочет провести поединок с бывшим обладателем титула IBF Дэниелем Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова немца приводит fightnews.info:

Я думаю, что в реванше с Усиком в голове у Даниэля были небольшие проблемы. Он не был похож на себя. Но что есть, то есть. Это супертяжелый вес. Один удар может изменить ход всего боя.

Знаете, моя карьера — это самый большой вызов. Когда я дрался с Арсланбеком Махмудовым, я был аутсайдером. Когда я дрался с Фрэнком Санчесом, я был аутсайдером. Перед боем с Чжаном Чжилэем все говорили, что я не выиграю этот поединок, но вы видите нынешнюю ситуацию. Я здесь, и когда я буду драться с Даниэлем Дюбуа, думаю, это будет самый большой бой для фанатов бокса. Я готов и буду рад сражаться с ним.