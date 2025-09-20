Олег Гончар

Чемпион WBC в среднем весе Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) выразил уверенность в победе над всеми соперниками в своем весе и в дивизионе выше. Об этом он написал в Twitter.

«Я чувствую себя невероятно! Я смотрю на средний и второй средний вес — я уверен, что смогу победить всех». Карлос Адамес

В среднем весе, кроме Адамеса, титулами владеют Жанибек Алимханулы — WBO и IBF, и Эрисланди Лара — WBA.

Во втором среднем весе абсолютным чемпионом стал Теренс Кроуфорд, который ранее победил Сауля Альвареса единогласным решением судей.

Последний бой Адамеса против Хамзы Шираза в феврале 2025 года завершился ничьей.