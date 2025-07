Олег гончар

Бывший промоутер Александра Усика (24-0, 15 KO) Александр Красюк прокомментировал в интервью Boxing King Media высказывание боксера «Don’t push the horses», адресованное команде Дэниэля Дюбуа (22-3, 21 KO) на пресс-конференции перед боем. Эта фраза стала мемом в мире.

Красюк объяснил, что в украинском контексте «Don’t push the horses» означает призыв не спешить и не форсировать события. Он сравнил выражение с известным английским «Don’t poke the bear», что советует не провоцировать опасность.

По его словам, для носителей английского языка фраза может звучать странно, но это лишь добавляет ей шарма.

«Все, что говорит Усик, становится историческим мемом». Александр Красюк

Красюк также вспомнил другую известную фразу Усика — «I am feel, I am very feel», которая также стала вирусной. По мнению промоутера, способность боксера создавать мемы подчеркивает его харизму и влияние на аудиторию.

