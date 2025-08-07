Бывший абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хейни (31-0, 15 КО) для The Ring поделился мыслями о будущем поединке против обладателя титула WBO в полусреднем весе Брайана Нормана (28-0, 22 КО).

«Я покажу тебе, что в этом спорте есть совсем другие уровни. Ты выступал хорошо, но это совсем другой уровень.

Он показывал хорошие выступления, но против бойцов, о которых мы никогда не слышали. Я не знаю ни одного имени из его рекорда».