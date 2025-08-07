Хейни – о бое с Норманом: «Не знаю ни одного имени из его рекорда»
Титулованный американец очень высоко задрал голову
около 2 часов назад
Девин Хэйни / Фото - Sky Sports
Бывший абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хейни (31-0, 15 КО) для The Ring поделился мыслями о будущем поединке против обладателя титула WBO в полусреднем весе Брайана Нормана (28-0, 22 КО).
«Я покажу тебе, что в этом спорте есть совсем другие уровни. Ты выступал хорошо, но это совсем другой уровень.
Он показывал хорошие выступления, но против бойцов, о которых мы никогда не слышали. Я не знаю ни одного имени из его рекорда».
Напомним, бой между Хейни и Норманом пройдет 22 ноября на вечере бокса Night of the Champions в саудовском Эр-Рияде.