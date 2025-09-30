Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хейни (31-0, 15 КО) заявил, что хочет завоевать пояс журнала The Ring в бою с обладателем титула WBO в полусреднем весе Брайаном Норманом (28-0, 22 КО).

Хейни заявил, что стремится завоевать пояс журнала The Ring, однако на кону будет стоять только титул WBO Нормана, ведь чемпионом The Ring в этом весе остается Джарон Эннис. Цитирует Девина boxingnews24.com.

«Я хочу пояс The Ring. 22 ноября».

Специалисты и болельщики сомневаются в шансах Хейни после его поражения от Райана Гарсии в 2024 году и осторожного выступления против Хосе Рамиреса весной 2025-го.

Напомним, бой между Хейни и Норманом пройдет 22 ноября на вечере бокса Night of the Champions в саудовском Эр-Рияде.