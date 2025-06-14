Денис Седашов

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о роли президента UFC Даны Уайта в продвижении будущего боя между Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО) и Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО), который состоится 14 сентября. По словам Хирна, ключевые решения по организации поединка принимают не Уайт и не промоутеры, а представители Саудовской Аравии, в частности Турки Аль аш-Шейх.

Кто бы не хотел продвигать такой бой? Это будет фантастическое шоу. Но реальность такова: главным организатором является Турки Аль аш-Шейх. Когда проводятся мероприятия Riyadh Season или турниры под брендом Ring Magazine, именно он принимает все решения — от дизайна промо-роликов до даты продажи билетов и места проведения. Едді Хирн

Хирн добавил, что, несмотря на участие в мероприятиях такого уровня, реальные решения промоутеры практически не принимают.

Саудиты финансируют событие — и они принимают все ключевые решения. Дана Уайт будет скорее «приглашенным промоутером». И большинство из нас в таких случаях играет именно такую роль. Должен ли я этим заниматься? Не совсем. У Даны больше авторитета в США, и я понимаю логику такого шага» Едді Хирн

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