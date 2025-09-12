Хирн: «Я покажу, что могу быть лучше Даны Уайта»
Промоутер готов к конкуренции с главой UFC
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Известный промоутер Эдди Хирн признался, что восхищен появлением главы UFC Дейны Уайта в боксерской индустрии и готов бороться с ним за лидерство в отрасли. Слова приводит The Stomping Ground.
Мне интересно соревноваться с Дэйной Уайтом, чтобы доказать, что я могу быть лучшим промоутером в боксе. Я рад его приходу в эту сферу, но это не значит, что мы будем конфликтовать. Конкуренция — это хорошо, но никто не придет в бокс и не разрушит индустрию. Такого просто не случится.
