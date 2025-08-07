Хорватский боксер супертяжелого дивизиона Филип Хргович (18-1, 14 КО) для The Ring поделился мыслями о предстоящем поединке между британскими боксерами хэвивейта Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO) и Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО).

«Диллиан Уайт давно не выходил на ринг, и я не знаю, в какой он будет форме, но он всегда жесткий соперник.

Он смелый и большой, крепкий парень. Мозес намного быстрее и более техничный боец, но я думаю, что Диллиан даст ему серьезный тест.

Может ли он выиграть? Почему бы и нет? Я думаю, если он выдержит первые несколько раундов и не пропустит чистый удар, то сможет загнать его в глубокую воду.

У него намного больше опыта, он многое прошел в своей карьере. Но вопрос в том, в какой форме он будет? Если выйдет в отличной форме, как был в некоторых прежних боях, он может выиграть. Почему бы и нет?

Знаем ли мы, что Мозес настоящий боец, если за всю свою карьеру еще не получал сильного удара? Посмотрим, из какого он материала сделан.

И первым тестом для него станет Уайт. Мы знаем, что он может попасть, так что именно в этом бою мы узнаем больше о Итауме.

Но ему всего 20. Даже если он проиграет этот бой, он еще долго будет в боксе, так что я уверен, что в будущем точно встречусь с ним на ринге».