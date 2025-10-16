Китайский гигант предсказал победителя боя между Паркером и Вордли
Бой пройдет всю дистанцию?
около 2 часов назад
Чжан Чжилей / Фото - Yahoo
Китайский ветеран супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) для BoxNation прокомментировал будущий поединок между временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) и обладателем временного титула WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).
«Оскільки я вже був у ринзі з Джозефом Паркером, я трохи віддаю перевагу йому в цьому поєдинку. Вважаю, що його загальний рівень майстерності на щабель вищий, ніж у Фабіо Вордлі.
Можливо, Джозеф переможе рішенням суддів».
Напомним, бой между Паркером и Уордли состоится 25 октября на шоу в Лондоне.