Кличко не буде балотуватися на пост президента World Boxing
Бывший чемпион мира сообщил об этом в соцсетях
около 2 часов назад
Фото: Армин Морбах
Владимир Кличко в своем Instagram сообщил, что не будет баллотироваться на должность президента World Boxing:
После обмена информацией с World Boxing я не являюсь кандидатом на должность президента организации. По крайней мере, не сейчас.
Отметим, что избрание нового руководителя организации состоится на Конгрессе в конце ноября. Исключая Кличко, на должность претендуют президент НОК Казахстана Геннадий Головкин и президент Федерации бокса Греции Гарис Мариолис.
