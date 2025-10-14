Олег Гончар

Экс-чемпион в полусреднем весе Кит Турман (31-1, 23 КО) прокомментировал перенос боя с чемпионом WBC в первом среднем весе Себастьяном Фундорой (23-1-1, 15 КО) из-за травмы соперника. Об этом он рассказал в интервью Boxing Scene.

«То, что он назвал травмой, звучит как «растяжение голеностопа». Я не желаю ему серьезного вреда, но мои травмы были значительно тяжелее. Я выходил на ринг, когда перед боем с Лопесом мне сделали три укола кортизона в левую руку, а перед поединком с Пакьяо — пять. Затем пришлось делать операцию. Если врач говорит, что ему нужно три недели отдыха, а бой через две — у меня есть врач, который мог бы помочь быстрее». Кот Турман

Турман усомнился в серьезности травмы Фундоры, отметив, что не уверен, действительно ли с его рукой все в порядке и будет ли он готов к тренировочному лагерю через три недели. Он также добавил, что хотел бы получить больше прозрачности и, возможно, извинений.

Турман подчеркнул, что готов выйти на бой сразу, однако контракт на поединок 25 октября сорвался, а он не предусматривал возможности переноса. Кит отметил, что, несмотря на это, все еще хочет этого боя — противостояния молодого льва со старым.

Менеджер Фундоры ранее заявил, что Себастьян вернется в январе 2026 года.