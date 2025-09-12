Денис Седашов

Американский боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО), чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе, поделился ожиданиями от будущего поединка против абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO). Слова приводит The Ring.

Кроуфорд признался, что давно мечтал о встрече с мексиканцем:

Я думал об этом бое еще до того, как перешел в первый средний вес. Хотел сразу подняться из полусреднего во второй средний, потому что такого еще никто не делал против соперника из топ-5 в мире, как Канело. Теренс Кроуфорд

Американец отметил, что поединок со звездой бокса станет важным вызовом и для него, и для всего спорта:

Многие хотят увидеть, сможет ли боец подняться в новый вес и победить. Если ты лучший P4P, ты должен быть способен выиграть у любого. Если я смогу набрать такой же вес, как соперник, то должен его преодолеть — ведь я номер один в мире. Теренс Кроуфорд

В то же время Кроуфорд подчеркнул свое уважение к Альваресу:

Я большой фанат Канело. Но это бизнес. Я иду, чтобы забрать все, что принадлежит ему. Теренс Кроуфорд

Бой состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.

Победитель боя Канело – Кроуфорд получит специальное кольцо от WBC.