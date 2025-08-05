Кроуфорд визначив п’ятірку легенд боксу — кто в списке?
Без Тайсона и Али
около 2 часов назад
Один из самых выдающихся боксеров современности независимо от весовой категории Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) поделился своим списком пяти величайших бойцов всех времен.
В интервью шоу Pound 4 Pound с участием Камару Усмана и Генри Сехудо американец без колебаний назвал своих фаворитов:
Шугар Рэй Робинсон, Шугар Рэй Леонард, Флойд Мейвезер, Марвин Хаглер и Роберто Дюран — вот моя пятерка лучших.
«Он не просто бьет — он добивает». Портер оценил шансы Кроуфорда в бою с Альваресом.
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