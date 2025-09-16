Денис Седашов

Американский боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) заявил, что не планирует возвращаться в первую средневесовую категорию после исторической победы над мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO). Слова приводит secondsout.com.

37-летний уроженец Омахи на прошлых выходных завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, победив Альвареса единогласным решением судей на заполненном стадионе Allegiant в Лас-Вегасе (США). Этот триумф стал подтверждением статуса Кроуфорда как одного из лучших боксеров своего поколения.

На послематчевой пресс-конференции Кроуфорда спросили, может ли он снова снизить вес и провести бой в первой средневесовой категории, в частности против своего соотечественника Джарона Энниса.

«Нет. Я не собираюсь снижать вес до 154 фунтов (70 кг). Теренс Кроуфорд

