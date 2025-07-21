Олег Шумейко

Известный украинский тренер Леонид Лоевский в интервью sport-express.ua высказался о победе Александра Усика (24-0, 15 KO) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 KO):

Радость на душе, что Саша победил и в очередной раз доказал свое высокое мастерство в боксе. Я рад за него, за всю Украину. Поздравляю всех. Дюбуа получил по заслугам за все те слова, которые позволял себе в адрес нашего государства. Усик доказал всему миру, насколько мы сильная нация и что за слова об Украине надо отвечать.

Дюбуа стал сильнее, чем был в первом бою, но ничего не смог показать против Усика. Он «перегорел» или что?

Да, он прибавил, но Саша просто на голову выше классом. Он контролировал все действия британца, навязал ему свою манеру боя, и создавалось впечатление, что Усик мог бы нокаутировать соперника тогда, когда пожелает. В первом раунде Дюбуа еще имел скорость, но уже после второго «просел». И снова – удар ниже пояса. Саша показал класс, был мотивирован. Он всегда нацелен на победу, всегда готов, дисциплинирован и в тренировках, и в ринге, навязывает сопернику свою игру. Усик – боксер-универсал, он все в ринге умеет. Я думал, что после шестого раунда начнется разгром, но все произошло раньше.

Дюбуа – физически очень крепкий боец, но челюсть не тренируется.

Дюбуа признал величие Усика.