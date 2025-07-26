Известный тренер Леонид Лоивский в интервью sport-express.ua поделился мыслями о потенциальном камбэке Владимира Кличко:

В 49 лет так держаться – это вызывает уважение. У каждого боксера было своё время, у Владимира – тоже. Оба брата – настоящие великие чемпионы.

Вопрос только в мотивации Владимира. Но я знаю, что он не прекращает тренировки. Учитывая его опыт и мастерство, даже если он вернется – стыдиться ему точно не придется.

А если он будет драться с ровесниками – тут я смело ставлю на Володю. Он настоящий боец и еще может доказать, что «порох в пороховницах» не выветрился.