Лоивский: «Кто-то говорит, что Усик слабый, что эпоха не та, и Майк Тайсон всех бы победил»
Наставник считает, что это разговоры ни о чем
около 13 часов назад
Фото: Ник Поттс
Известный тренер Леонид Лоивский в интервью sport-express.ua поделился мыслями о сравнении разных эпох:
Сейчас часто говорят, что эпоха не та, что вот Майк Тайсон на пике всех бы победил... Некоторые даже говорят, что Усик слабый, но он уже победил всю элиту дивизиона дважды.
Не стоит сравнивать разные эпохи – в каждой были свои великие чемпионы.
Напомним, что WBO обязала Усика провести защиту титула.
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