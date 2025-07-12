Лоевский: «Усик сейчас на одном уровне с Мохаммедом Али»
Украинский специалист – о прогрессе звезды бокса
около 1 часа назад
Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский рассказал о прогрессе обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (23-0, 14 КО).
«Первый бой против Фьюри был очень напряженным, однако во втором поединке Усик хорошо подготовился, стал более уверенным и был в лучшей форме, поэтому он выиграл.
Я помню Александра еще из молодежной сборной, поэтому хорошо знаю все этапы его подготовки в взрослом боксе. Также помню, что во время отбора на Олимпиаду в Пекине он еще не дотягивал до тяжелого веса, но уже пробовал себя в этой категории. Александр – очень умный, он много движется, поэтому это для него стало ключевым фактором, ведь никто не успевал за ним.
Что касается профессионального бокса, то Усик показал себя здесь с наилучшей стороны. В мире очень сильно уважают Фьюри и Джошуа, а Саша их по два раза уже побеждал. Ну и сейчас он стоит на одном уровне с Мохаммедом Али, ведь дважды стал абсолютным чемпионом мира».
Напомним, что Усик 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне проведет реванш против Даниэля Дюбуа. Их первый бой состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
Сможет ли «Динамит» побороть непобедимого «украинского Кота»? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик – Дюбуа, отдают предпочтение Александру Усику – коэффициент на победу 1.27 против 3.57 на Дюбуа. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!
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