Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский рассказал о прогрессе обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (23-0, 14 КО).

«Первый бой против Фьюри был очень напряженным, однако во втором поединке Усик хорошо подготовился, стал более уверенным и был в лучшей форме, поэтому он выиграл.

Я помню Александра еще из молодежной сборной, поэтому хорошо знаю все этапы его подготовки в взрослом боксе. Также помню, что во время отбора на Олимпиаду в Пекине он еще не дотягивал до тяжелого веса, но уже пробовал себя в этой категории. Александр – очень умный, он много движется, поэтому это для него стало ключевым фактором, ведь никто не успевал за ним.

Что касается профессионального бокса, то Усик показал себя здесь с наилучшей стороны. В мире очень сильно уважают Фьюри и Джошуа, а Саша их по два раза уже побеждал. Ну и сейчас он стоит на одном уровне с Мохаммедом Али, ведь дважды стал абсолютным чемпионом мира».