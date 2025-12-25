Олег Гончар

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи считает сложным прогнозировать результаты ближайших боев Наои Иноуэ (31-0, 27 КО) и Дзунто Накатани (31-0, 24 КО), передает BoxingScene.

Малиньяджи заявил, что соперники Иноуэ и Накатани, которыми будут Пикассо и Эрнандес, непредсказуемы и могут быть слабыми либо устроить настоящую войну.

Пол предположил, что поражение одного из японцев может отменить их очный бой в мае 2026-го.

«Если оба выиграют — бой возможен, но если один проиграет — нет». Пол Маліньяджі

Оба боксера выступят 27 декабря в Эр-Рияде: Иноуэ против Алана Пикассо (32-0-1, 17 КО), Накатани — против Себастьяна Эрнандеса (20-0, 18 КО).