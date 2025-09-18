Денис Седашов

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, почему не покидает бокс, несмотря на свой возраст. По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, мотивацию ему дает осознание собственной уникальности. Слова приводит Talksport.

Мой 14-летний сын спросил: "Зачем ты это делаешь?". И на мгновение я не знал, что ответить. Мне стало грустно. Я сказал: "Потому что я лучший". Он не понял, и я добавил: "Я должен это делать — это всё, что я умею". Я заработал больше денег в 50 лет, чем в 20, хотя тогда провёл всего четыре боя. Майк Тайсон

59-летний Тайсон последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда уступил Джейку Полу единогласным решением судей.

