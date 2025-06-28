Мбиллі - о победе над Суэцким: «Готов к любому сопернику»
Французский нокаутер стремится завоевать полноценный титул чемпиона
около 2 часов назад
Крістіан Мбіллі / Фото - Yahoo
Временный чемпион WBC во втором среднем дивизионе француз Кристиан Мбилли (29-0, 24 KO) прокомментировал победу над польским боксером Матеем Сулецким (33-4, 13 KO).
Цитирует Мбилли boxingscene.com.
«Я был готов ко всему. Я сказал себе, что за каждую возможность он заплатит. Я знал, что каждый раз, когда он будет открыт, я воспользуюсь этим.
Я возвращаюсь домой, чтобы сесть с моей командой, и мы посмотрим, что будет дальше. Думаю, будут переговоры по поводу следующего боя, но в любом случае я готов к любому».
Напомним, Мбилли победил Сулецкого техническим нокаутом в 1-м раунде. Бой состоялся на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.