Временный чемпион WBC во втором среднем дивизионе француз Кристиан Мбилли (29-0, 24 KO) прокомментировал победу над польским боксером Матеем Сулецким (33-4, 13 KO).

Цитирует Мбилли boxingscene.com.

«Я был готов ко всему. Я сказал себе, что за каждую возможность он заплатит. Я знал, что каждый раз, когда он будет открыт, я воспользуюсь этим.

Я возвращаюсь домой, чтобы сесть с моей командой, и мы посмотрим, что будет дальше. Думаю, будут переговоры по поводу следующего боя, но в любом случае я готов к любому».