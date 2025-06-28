Мбіллі уничтожил Сулецкого в дебюте в бою за титул временного чемпиона WBC
Грозный француз решил всё в первом раунде
28 минут назад
Владелец титулов WBC Continental Americas и WBA International во втором среднем весе Кристиан Мбилли (29-0, 24 KO) досрочно победил польского боксера Мацей Сулецкий (33-4, 13 KO).
Мбилли уничтожил соперника техническим нокаутом в 1-м раунде и завоевал титул временного чемпиона WBC во втором среднем весе.
Поединок прошел на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.
Титулом полноценного чемпиона WBC в этом весе в настоящее время владеет Сауль Альварес.
Отметим, что до боя с Сулецким, Мбилли в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года. Тогда он победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей в 10-раундовом поединке.
Напомним, легендарный промоутер Боб Арум заявил, что Мбилли может победить Альвареса.