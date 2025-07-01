Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика (23-0, 14 КО), поделился подробностями подготовки своего клиента к реваншу против чемпиона IBF британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Цитирует Лапина dailymail.co.uk.

«Тренировки Александра Усика требуют тщательного планирования. Мы проводим целые дни, планируя и анализируя видео. Мы просматриваем бои и разбираем их. Мы разбираем технику и тактику. Затем, когда у нас есть вся эта информация, мы используем её на тренировках. Следующая тренировка после просмотра аналитического видео вдохновляет. Александр выглядит сенсационно.

Я подготовил специальное видео для этого тренировочного лагеря. В нем собраны все ошибки Дэниэля. Это его ошибки из предыдущих боев, а также из первого боя с Александром Усиком. В видео также есть ошибки Усика, которые мы исправили.

Здесь есть ошибки из пяти-шести боев Дэниэля. Мы привлекли около 10 разных людей, которые просматривают все записи, чтобы проанализировать все аспекты его стиля. Мы видим, как работают его ноги, как он наносит удары, видим всё. И очевидно, что Усик снова победит его 19 июля.

У нас также есть специальные тренировки, мы называем их аналитическими тренировками. Иногда боксер принимает участие, и мы разбираем всё до мелочей. Иногда мы просто сами все проробатываем. Это помогает Александру Усику стать лучше. Это одна из многих причин, почему он снова будет лучше Дэниэля Дюбуа.

На этот раз мы решили тренироваться в новом месте. Мы любим менять и улучшать тренировки. Мы совершенствуемся каждый день. Это как когда люди покупают iPhone, а потом появляется лучшая модель, и они переходят на неё. То же самое мы делаем в лагере Усика.

Мы каждый раз выходим на новый уровень. Мы улучшаем тренировки Усика, улучшаем место его пребывания, мы постоянно совершенствуем всё, что касается его. Вот почему Усик будет ещё лучше в реванше, чем в первом бою».