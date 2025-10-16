Олег Шумейко

Звезда бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал, где видит своё будущее. Также абсолютный чемпион признался, что не станет отговаривать детей от гипотетического переезда из Украины. Слова боксера приводит unn.ua:

Моё будущее в Украине. Дети на данном этапе в Украине, но когда они станут взрослыми – они для себя выберут, где они хотят учиться, где они хотят жить, где они хотят строить свою жизнь. Это их выбор. Если моя дочь скажет, что хочет поехать жить в другую страну – это её выбор. Я не буду ей говорить: «О Боже, ты чего, мы же тут родились!» Александр Усик

Напомним, что Тайсон Фьюри хочет третий бой с Усиком.