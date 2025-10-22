Экс-чемпион мира Дэвид Хэй оценил резюме Александра Усика (24-0, 15 KO) и высказался о будущем украинца. Британца цитирует vringe.com:

Если и будет время для его поражения, то это в конце его тридцатых-начале сороковых. У него была идеальная карьера до сегодняшнего дня, он сражался с лучшими — Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри, этими огромными именами, и к тому же еще давал им реванш. Очень редко бывает так, что ты кого-то победил и потом говоришь: «Хорошо, даю тебе еще один шанс. Выйди и постарайся снова». Вот такой он.

Я не уверен, есть ли у кого-то ещё существенный шанс победить его. Но если он хочет продолжать сражаться, то такие бойцы, как Мозес Итаума, которому сейчас 20... Насколько хорошим он будет через 2 года! Это опасный бой для Усика. Возможно, Усик любит опасность. Возможно, он любит и чувствует, что может дать нам больше. И он может дать нам еще 3 года потрясающих боев и великолепных побед. Я удивлен, если он сможет проходить тренировочные лагеря, сражаться с большими супертяжами, проходить через спарринги. Сможет ли выдержать его тело? Если выдержит — это фантастика для фанатов бокса. Но если нет, то мне неприятно будет видеть, как он продолжает и проигрывает из-за того, что тело разваливается, а не из-за того, что кто-то технически лучше его.