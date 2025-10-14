Новый этап в карьере. Виттакер проведет первый бой в промоушене Эдди Хирна
Соперником британца станет немецкий боксер Бенджамин Гаваз
около 1 часа назад
Британский боксер полутяжелого веса Бен Уиттакер (9-0-1, 6 КО) дебютирует в промоушене Эдди Хирна — Matchroom Boxing.
28-летний боксер проведет бой 29 ноября в Бирмингеме.
Соперником Уиттакера станет немецкий боксер Бенджамин Хавази (19-1, 13 КО). Поединок будет рассчитан на 10 раундов.
Уиттакер подвел итоги первых десяти поединков в профи: «Я готов к большим вызовам».