Обновление рейтинга WBO: Беринчик и Хегай сменили позиции
Фаноян также изменил позицию
около 18 часов назад
Обновился рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO), где произошли изменения относительно украинских боксеров.
В первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Арам Фаниан опустился с 6-й на 8-ю позицию.
В легком весе (до 61,2 кг) Денис Беринчик опустился с 10-й на 11-ю ступеньку.
В полулегком весе (до 57,2 кг) Арнольд Хегай поднялся с 10-й на 9-ю позицию.
Напомним, ранее Хегай одержал победу над Солисом в Берлине.