Официально: Лапин официально бой в андеркарде реванша Усик – Дюбуа
Соперником Даниэля станет непобежденный британец
около 1 часа назад
Даниэль Лапин / Фото - Yahoo
Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила первые бои, которые пройдут в андеркарде реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).
Свой бой в андеркарде проведет обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (11-0, 4 КО). Соперником украинца будет непобеждённый британец Льюис Эдмондсон (11-0, 3 КО).
Бой пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Лапин последний бой провел в декабре прошлого года – Лапин победил Дилана Колина единогласным решением судей.