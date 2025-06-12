Владимир Кириченко

Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила первые бои, которые пройдут в андеркарде реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Свой бой в андеркарде проведет обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (11-0, 4 КО). Соперником украинца будет непобеждённый британец Льюис Эдмондсон (11-0, 3 КО).

Wembley just got saucy 🔥



Lawrence Okolie will take on Kevin Lerena and @EdmondsonLewie faces the unbeaten Daniel Lapin 😤



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UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | Live Worldwide on @DAZNBoxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/icWorAz77N — Queensberry Promotions (@Queensberry) June 11, 2025

Бой пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Лапин последний бой провел в декабре прошлого года – Лапин победил Дилана Колина единогласным решением судей.