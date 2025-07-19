Денис Седашов

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) одержал уверенную победу над Кевином Лереной (31-4, 15 КО) в рамках андеркарда реванша Усик – Дюбуа на стадионе Уэмбли.

Британский боксер с первых раундов взял инициативу под контроль и не оставил шансов сопернику. По итогам десятираундового поединка Околі победил единогласным решением судей — 99:91, 100:90, 100:90, защитив титул WBC Silver в супертяжелом весе.

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