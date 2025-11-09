Олег Гончар

В Форт-Уэрте (США) состоялся главный бой вечера, в котором временный чемпион WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) Верджил Ортис (24-0, 22 КО) досрочно победил экс-претендента Эриксона Лубина (27-3, 19 КО).

В стартовых минутах Лубин пытался работать с дистанции, держа соперника на джебе. Однако его передняя рука оказалась недостаточно точной, и Ортис постепенно сокращал дистанцию, прижимая соперника к канатам.

Во втором раунде Ортис снова загнал Лубина в тупик и провел серию оверхендов и правых хуков. Один из ударов попал точно в цель — Лубин пошатнулся, и рефери моментально остановил бой, предотвратив излишние удары.

Результат боя: Верджил Ортис победил Эриксона Лубина техническим нокаутом во втором раунде.