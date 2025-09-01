Советник Мэнни Пакьяо Шон Гиббонс поделился с WBN планами на будущее покорителя восьми весовых категорий:

Никакого Барриоса в этот раз. Мэнни рассматривает Ролли Ромеро как соперника за титул WBA. Мэнни хочет значимых боёв в 46 лет, чтобы войти в историю.

Но сейчас нет ничего конкретного. Ромеро – лишь один из возможных вариантов для Мэнни.